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Австралийский телеканал 9News сообщил, что подвергся кибератаке

Телеканал считает, что установление причин взлома может способствовать выявлению уязвимости на общенациональном уровне

ТАСС, 28 марта. Прямая трансляция австралийского телеканала 9News прервалась из-за хакерской атаки, сообщается в Twitter телеканала в воскресенье.

"Кибератака на наши системы прервала прямое вещание сегодня, однако мы запустили процессы, обеспечивающие возможность возобновления нашей нормальной сетки вещания", - говорится в сообщении.

Телеканал информировал, что установление причин взлома может способствовать выявлению уязвимости на общенациональном уровне. "Расследование того, было ли это [кибератака] преступной диверсией или действиями иностранного государства, по-прежнему продолжается", - добавили в 9News.

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