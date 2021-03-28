Обучение в филиале МГУ в Сарове начнется 1 сентября по пяти магистерским программам

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Обучение в филиале Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова в городе Сарове Нижегородской области начнется с 1 сентября по пяти магистерским программам, заявил в воскресенье ректор вуза Виктор Садовничий в ходе дня открытых дверей.

"В этом году в жизни Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова произойдет большое событие. 1 сентября 2021 года распахнет свои двери новый филиал МГУ в городе Сарове Нижегородской области. В 10 км от города в реконструированных и новых учебных корпусах на экологически привлекательной территории организуются магистерские программы по направлениям, связанным с фундаментальной и прикладной математикой и информатикой, физикой", - заявил ректор.

По его словам, профессора будут преподавать по самым передовым методикам, филиал намерен сотрудничать с международными университетами, в нем планируется обучать студентов и из других стран. "Филиал МГУ в городе Сарове - это приоритетный для нас проект и большой успех Московского университета. Я рассчитываю на то, что уникальный набор возможностей - учебная программа от ведущего вуза страны, профессиональное ориентирование на специальности предприятий госкорпорации "Росатом", наставнический потенциал ученых ключевых институтов РАН - обязательно добавят привлекательности выбора в пользу учебы в новом филиале МГУ в Сарове", - добавил Садовничий.

Как сообщили в пресс-службе вуза, обучение специалистов по перспективным фундаментальным высокотехнологичным направлениям физики и математики, компьютерных наук, суперкомпьютерных технологий стартует 1 сентября 2021 года по пяти магистерским программам: вычислительные методы и методика моделирования, суперкомпьютерные технологии математического моделирования и обработки данных, теоретическая физика, экспериментальные электромагнитные поля, релятивистская плазма, аттосекундная физика, лазерная нелинейная оптика и фотоника.

Филиал МГУ в Сарове - открытый научно-образовательный кластер мирового уровня с мощнейшей экспериментальной вычислительной базой. Это современный кампус, оборудованный по последнему слову техники, спроектированный для комфортной учебы, научных исследований, общения. Студенты будут размещаться в уютных, удобных и просторных двухэтажных домиках, в которых предусмотрено все для комфортного проживания, сообщили в пресс-службе МГУ.

Садовничий заявлял о создании филиала МГУ в научном парке около Сарова в январе текущего года.