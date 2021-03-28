Эксперт: проба Манту часто дает ложноположительные результаты из-за аллергической реакции

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Результат пробы Манту часто бывает ложноположительным из-за аллергической реакции, поэтому следует сделать выбор в пользу препарата, позволяющего отличить аллергию от инфицирования. Такое мнение в воскресенье высказала главный внештатный специалист-фтизиатр Минздрава России, директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний" Минздрава России Ирина Васильева радиостанции "Говорит Москва".
"Сейчас век такой, что многие дети аллергики. Проба Манту может реагировать на аллергию, по пробе Манту часто выявляются ложноположительные реакции. Вот почему в практику вошел новый тест - аллерген туберкулезный рекомбинантный (диаскинтест - прим. ТАСС), который как раз позволяет отдифференцировать, аллергическая это реакция или истинное инфицирование", - сказала она.
Васильева пояснила, что в случаях, когда диаметр уплотнения после применения диаскинтеста составляет порядка 25 мм, велика вероятность, что человек инфицирован именно туберкулезными микробактериями.
Туберкулез - инфекционное заболевание человека, а также животных. Болезнь передается воздушно-капельным путем и протекает, как правило, в скрытой форме, но в некоторых случаях приобретает открытую, активную форму. Степень риска развития туберкулеза у зараженных составляет 5-15%. Однако она значительно выше у людей с ослабленным иммунитетом, диабетом, недостаточностью питания, курящих. Так, у ВИЧ-инфицированных вероятность возникновения активной формы туберкулеза возрастает в 20-30 раз.
Для профилактики туберкулеза используют скрининговые программы для выявления заболевания в его скрытой форме, в том числе проводят флюорографию, а также проводят медицинский осмотр и вакцинацию. Лечение туберкулеза производится с помощью антибиотиков, однако одной из основных проблем в настоящее время является появление штаммов бактерий, потерявших восприимчивость к существующим лекарствам.