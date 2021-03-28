Эксперт: проба Манту часто дает ложноположительные результаты из-за аллергической реакции

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Результат пробы Манту часто бывает ложноположительным из-за аллергической реакции, поэтому следует сделать выбор в пользу препарата, позволяющего отличить аллергию от инфицирования. Такое мнение в воскресенье высказала главный внештатный специалист-фтизиатр Минздрава России, директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний" Минздрава России Ирина Васильева радиостанции "Говорит Москва" .

что нужно знать о туберкулезе и как от него защититься

Инфекция неблагополучия: что нужно знать о туберкулезе и как от него защититься

"Сейчас век такой, что многие дети аллергики. Проба Манту может реагировать на аллергию, по пробе Манту часто выявляются ложноположительные реакции. Вот почему в практику вошел новый тест - аллерген туберкулезный рекомбинантный (диаскинтест - прим. ТАСС), который как раз позволяет отдифференцировать, аллергическая это реакция или истинное инфицирование", - сказала она.

Васильева пояснила, что в случаях, когда диаметр уплотнения после применения диаскинтеста составляет порядка 25 мм, велика вероятность, что человек инфицирован именно туберкулезными микробактериями.

Туберкулез - инфекционное заболевание человека, а также животных. Болезнь передается воздушно-капельным путем и протекает, как правило, в скрытой форме, но в некоторых случаях приобретает открытую, активную форму. Степень риска развития туберкулеза у зараженных составляет 5-15%. Однако она значительно выше у людей с ослабленным иммунитетом, диабетом, недостаточностью питания, курящих. Так, у ВИЧ-инфицированных вероятность возникновения активной формы туберкулеза возрастает в 20-30 раз.

Для профилактики туберкулеза используют скрининговые программы для выявления заболевания в его скрытой форме, в том числе проводят флюорографию, а также проводят медицинский осмотр и вакцинацию. Лечение туберкулеза производится с помощью антибиотиков, однако одной из основных проблем в настоящее время является появление штаммов бактерий, потерявших восприимчивость к существующим лекарствам.