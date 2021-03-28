Приемная кампания в МГУ начнется 20 июня

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Приемная кампания в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова начнется 20 июня, заявил в воскресенье ректор вуза Виктор Садовничий в ходе дня открытых дверей.

"Прием документов начинается 20 июня, количество направлений можно указать в этом году пять, количество согласий на зачисление - не более четырех, это уже когда вы сдадите экзамены, вы должны дать согласие", - сообщил Садовничий.

Он добавил, что подача документов пройдет преимущественно в электронной форме, у абитуриентов будет возможность проконсультироваться дистанционно.

Ранее ТАСС сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ, что приемная кампания в российских вузах в 2021 году должна начаться не позднее 20 июня.