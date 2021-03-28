Кабмин утвердил алгоритм межведомственного взаимодействия при распространении инфекций

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил распоряжение о едином алгоритме межведомственного и межрегионального взаимодействия на случай ухудшения эпидемиологической обстановки. Такой механизм позволит эффективнее сдерживать распространение опасных инфекций, сообщается на сайте правительства в воскресенье.

"В России начнет действовать единый алгоритм межведомственного и межрегионального взаимодействия на случай распространения опасных инфекционных заболеваний. <...> Такой механизм поможет лучше координировать работу органов власти всех уровней, ускорит принятие решений при угрозе эпидемий, а значит, позволит эффективнее сдерживать распространение опасных заболеваний", - говорится в сообщении.

Механизм, составленный с учетом опыта противодействия коронавирусной инфекции, регулирует порядок взаимодействия органов власти при ухудшении эпидемиологической обстановки и устанавливает меры, необходимые для безопасности граждан. Всего в документе представлено более 30 мероприятий, которые будут реализовываться как на этапе обнаружения рисков, так и в случае ухудшения обстановки. По каждому из пунктов назначен ответственный исполнитель.

Уточняется, что решение о разработке алгоритма принято по указу президента России Владимира Путина.

Ранее Мишустин указывал на необходимость введения такого механизма. "Важно заранее готовиться к возможным угрозам, чтобы защитить жизнь и здоровье людей. Слаженные действия органов власти всех уровней здесь играют решающую роль", - отметил он на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом 12 января.