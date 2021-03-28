ЕС рассчитывает произвести к середине июля 420 млн доз вакцин от коронавируса

ПАРИЖ, 28 марта. /ТАСС/. Евросоюз планирует произвести к середине июля 420 млн доз вакцин от коронавируса. Об этом заявил в воскресенье комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, курирующий в Еврокомиссии политику в области вакцинации.

"Мы рассчитываем, что к 15 июля сможем произвести 420 млн доз вакцин от коронавируса", - сказал Бретон в эфире телеканала LCI. По словам еврокомиссара, "это будет достаточно для того, чтобы обеспечить коллективный иммунитет". "Наша политика состоит в том, чтобы 60% препаратов от коронавируса были распределены между странами ЕС, а остальные 40% направлены соседним государствам", - уточнил еврокомиссар.

Бретон сообщил, что "Европа в состоянии производить 100 млн доз вакцин в месяц". "Во Франции на следующей неделе будет произведено 3 млн доз", - отметил он. По его словам, он уже прошел вакцинацию препаратом BioNTech - Pfizer.

На данный момент в ЕС одобрены четыре вакцины: разработка консорциума BioNTech - Pfizer, препарат от американской компании Moderna, вакцина британско-шведской фирмы AstraZeneca и препарат компании Janssen - подразделения американской Johnson & Johnson.