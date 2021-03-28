Еврокомиссар считает, что производство "Спутника V" в ЕС после апробации займет около года

ПАРИЖ, 28 марта. /ТАСС/. Производство российской вакцины "Спутник V" в Европе после апробации Европейским агентством лекарственных средств (EMA) займет около года и не сможет повлиять на ситуацию с пандемией в странах ЕС. Такое мнение высказал в воскресенье комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, курирующий в Еврокомиссии политику в области вакцинации.

"Я испытываю большое уважение к российским ученым, и у меня поэтому нет никаких оснований сомневаться в их вакцине", - подчеркнул Бретон. "Но моя задача, как еврокомиссара, состоит в том, чтобы обеспечить достаточное количество доз вакцины", - отметил он.

"Если вакцина пройдет апробацию в ближайшие недели или месяцы, и будет найден способ ее производства в Европе, потребуется не менее 10-14 месяцев прежде, чем первая партия доз будет изготовлена", - утверждал Бретон. "Почему бы и нет, но это не станет ответом на наши сегодняшние проблемы", - заявил он.