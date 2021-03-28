Путин рассчитывает, что популяционный иммунитет к ковиду в РФ будет достигнут к концу лета

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что популяционный иммунитет к коронавирусу в РФ будет достигнут к концу лета.

Год с коронавирусом: от первых заболевших в России до массовой вакцинации

В интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" на вопрос, когда в России могут быть сняты ограничения из-за пандемии и страна вернется к нормальной жизни, глава государства заверил, что "это произойдет". Он предлагает "послушать специалистов", которые говорят, что ограничения можно будет снимать "после того, как будет создан популяционный иммунитет".

"Для того чтобы это произошло, нужно, чтобы прививку получило около 70% взрослого населения. Если [массовая вакцинация] пойдет такими же темпами, как сейчас, я думаю, что летом, к концу лета мы достигнем, должны достигнуть такого показателя", - подчеркнул президент.

В настоящее время в РФ зарегистрированы три вакцины от коронавируса. Первой в России и в мире была зарегистрирована вакцина "Спутник V" Центра им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава, это произошло еще 11 августа 2020 года. Разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора, получившая название "Эпиваккорона", прошла регистрацию в октябре 2020 года. В феврале Минздрав РФ зарегистрировал вакцину "Ковивак", созданную Центром им. М. П. Чумакова РАН.

Массовая вакцинация россиян от коронавируса идет с января 2021 года. По последним данным, хотя бы одну дозу вакцины получили более 6 млн россиян, из них более 4 млн уже завершили курс вакцинации.