Путин объяснил, почему не стал прививаться от коронавируса на камеру

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отказался от того, чтобы его вакцинировани е прошло в открытом для СМИ режиме, как это делали лидеры ряда других стран, потому что не хотел "обезьянничать".

"Мы разве что с вами должны обезьянничать, что ли, обязательно делать так, [как] кто-то где-то делает?", - заявил глава государства в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Ну, наверное, нет, ведь если на таком уровне кто-то захочет сфальсифицировать что-то там, надуть кого-то, это же несложно сделать. Можно показать этот укол, а на самом деле уколоть физраствор, все, что угодно, кефир, какой-нибудь апельсиновый сок. Шучу, конечно, ну просто витамины. Ну это несерьезно, на мой взгляд", - добавил президент.

Путин рассказал, что ему "перед прививкой измерили температуру, так, по-моему, все делают". При этом президент отметил важность вакцинации для граждан, если они хотят "чувствовать себя уверенно, не болеть и не иметь тяжелые последствия после болезни".

Говоря о трех отечественных вакцинах от коронавируса, российский лидер отметил, что "они эффективные, надежные и безопасные". "Надеюсь, что все эти характеристики сохранятся. У нас ведь свыше 6 млн человек уже привились - это очень приличный показатель. Из них 4 млн 300 тыс. - это люди, которые получили уже двойную прививку: первый и второй укол сделали", - добавил он.

Глава государства указал, что, "наверное, все возможно при этой прививочной деятельности, но пока, слава богу, у нас все нормально, никаких серьезных побочных эффектов не выявлено".