Путин рассказал о своем самочувствии после первой прививки от COVID-19

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассказал, что сделал прививку от коронавируса в левую руку, в которой через несколько часов после укола почувствовал небольшой дискомфорт. Глава государства также признался, что на три дня отказался от занятий спортом.

В интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" президент поделился впечатлениями от первой процедуры вакцинации, которую он прошел 23 марта. На вопрос, что он чувствовал после прививки, глава государства ответил, что "почти ничего".

"Первые часов пять действительно ничего, потом как-то руку поднял, - в левую руку делали [укол] - почувствовал не боль, нет, какой-то там дискомфорт такой", - признался глава государства, добавив, что и через несколько дней, если нажать на место укола, "немножко чувствуется". "Но вот это все побочные явления", - подчеркнул Путин.

"Я на всякий случай положил себе на тумбочку, когда спать ложился [в день прививки], градусник. Утром проснулся после прививки, как мне показалось немножко поламывает. Взял градусник, температуру измерил - температура нормальная", - поделился президент. Он признался, что "спортом не занимался трое суток: ни в хоккей не играл, ни в зал не ходил, ни плавал".

"Но на следующий день, когда измерил температуру - нормально, - все-таки не отказал себе в удовольствии принять контрастные ванны, я каждый день почти это делаю", - отметил Путин. "Если каких-то ванн рядом нет, то я делаю холодный-горячий душ", - сказал президент, рекомендовав всем принимать контрастный душ. "Она такая самая простенькая, но очень действенная, на мой взгляд, процедура, немножко поддерживает иммунитет", - объяснил глава государства, добавив, что в этом нет ничего сложного.

Вакцинация от коронавируса

Путин считает, что вакцинация от коронавируса является "необходимым делом". По его словам, прививку стоит сделать, чтобы чувствовать себя уверенно и избежать тяжелых последствий болезни.

"Вот что серьезно - это то, что действительно дело это нужное, даже необходимое, на мой взгляд. Если человек хочет себя чувствовать уверенно, не хочет болеть и иметь тяжелые последствия после болезни, то лучше эту прививку сделать, конечно", - заявил глава государства.

Путин добавил, что людям с хроническими заболеваниями или осложнениями после каких-либо болезней перед вакцинацией "лучше, конечно, заранее проконсультироваться с врачом, со специалистом". "Но, по-моему, что касается наших прививок, у них и противопоказаний-то никаких нет", - заметил президент.