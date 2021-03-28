Путин назвал российские вакцины от коронавируса лучшими по трем основным показателям

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Российские вакцины от коронавируса являются лучшими по трем основным показателям, заявил президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

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"Наши вакцины, уверенно это говорю, самые лучшие по всем основным трем показателям", - сказал глава государства. Президент не уточнил, о каких именно показателях идет речь.

"Надо, чтобы каждый человек для себя принял такое решение, поговорил с врачом, со специалистом", - заметил Путин, говоря о выборе подходящей вакцины. "В принципе, можно сделать любую из них, они находятся на уровне самых лучших мировых образцов. Я думаю, самые лучшие на сегодняшний день", - добавил президент.

Путин отметил, что ему неизвестно ни об одном серьезном побочном эффекте от применения какой-либо из трех зарегистрированных российских вакцин. По словам главы государства, у российских препаратов "и противопоказаний-то никаких нет". Глава государства заметил, что сейчас ими "прививаются люди с достаточно тяжелыми хроническими заболеваниями и нормально себя чувствуют".

В настоящее время в РФ зарегистрированы три вакцины от коронавируса. Первой в России и в мире была зарегистрирована вакцина "Спутник V" Центра им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава, это произошло еще 11 августа 2020 года. Разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора, получившая название "Эпиваккорона", прошла регистрацию в октябре 2020 года. В феврале Минздрав РФ зарегистрировал вакцину "Ковивак", созданную Центром им. М. П. Чумакова РАН.