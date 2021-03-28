В Адыгее полиция проведет проверку из-за мужчины, катавшегося по магазину на коне

МАЙКОП, 28 марта. /ТАСС/. Полиция Адыгеи проводит проверку по размещенному в соцсетях видео, на котором мужчина разъезжает по продуктовому магазину на коне. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил официальный представитель МВД по республике Байзет Гомлешко.



"Руководством МВД по республике начата проверка, устанавливается личность мужчины. Предположительно, инцидент с всадником произошел на территории Майкопского района", - сказал он.



Если факт будет установлен, будет принято решение о привлечении мужчины к ответственности, добавил собеседник агентства.