МАЙКОП, 28 марта. /ТАСС/. Полиция Адыгеи проводит проверку по размещенному в соцсетях видео, на котором мужчина разъезжает по продуктовому магазину на коне. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил официальный представитель МВД по республике Байзет Гомлешко.
"Руководством МВД по республике начата проверка, устанавливается личность мужчины. Предположительно, инцидент с всадником произошел на территории Майкопского района", - сказал он.
Если факт будет установлен, будет принято решение о привлечении мужчины к ответственности, добавил собеседник агентства.
В Адыгее полиция проведет проверку из-за мужчины, катавшегося по магазину на коне
Устанавливается личность мужчины
МАЙКОП, 28 марта. /ТАСС/. Полиция Адыгеи проводит проверку по размещенному в соцсетях видео, на котором мужчина разъезжает по продуктовому магазину на коне. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил официальный представитель МВД по республике Байзет Гомлешко.