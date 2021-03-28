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В Адыгее полиция проведет проверку из-за мужчины, катавшегося по магазину на коне

Устанавливается личность мужчины

МАЙКОП, 28 марта. /ТАСС/. Полиция Адыгеи проводит проверку по размещенному в соцсетях видео, на котором мужчина разъезжает по продуктовому магазину на коне. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил официальный представитель МВД по республике Байзет Гомлешко.

"Руководством МВД по республике начата проверка, устанавливается личность мужчины.  Предположительно, инцидент с всадником произошел на территории Майкопского района", - сказал он.

Если факт будет установлен, будет принято решение о привлечении мужчины к ответственности, добавил собеседник агентства.

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