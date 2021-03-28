Иск по водной блокаде Крыма предъявят трем гражданам Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 марта. /ТАСС/. Исковые требования по водной блокаде Крыма будут предъявлены трем гражданам Украины, принимавшим решения по этой ситуации. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель председателя Государственного совета Крыма Ефим Фикс.

"На этом этапе исковые требования будут предъявлены трем гражданам Украины. Это [бывший депутат Верховной рады Андрей] Сенченко, [председатель запрещенного в РФ экстремистского объединения "Меджлис крымско-татарского народа" Рефат] Чубаров и [бывший лидер запрещенного в РФ объединения "Меджлис крымско-татарского народа" Мустафа] Джемилев. Пока готовим так, потому что есть подтверждение, их слова о том, что они принимали решение по этим вопросам", - сказал Фикс.

По словам председателя Госсовета Республики Крым Владимира Константинова, иск будет предъявлен данным гражданам Украины, так как они неоднократно заявляли, в том числе в СМИ, о своей причастности к организации водной блокады, которая "должна квалифицироваться не иначе, как попытка геноцида и физического уничтожения людей".

Ранее сообщалось, что размер исковых требований, которые власти Крыма намерены подать к Украине из-за водной блокады полуострова, может вырасти до 10 трлн рублей.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Из-за засухи и обмеления водохранилищ в Симферополе и его пригородах питьевая вода подается по часам утром и вечером. Также графики подачи вводы введены в Ялте и Алуште, в Севастополе введен режим повышенной готовности.