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Пандемия COVID-19

Норвегия с 1 апреля ужесточит правила въезда из-за пандемии

В частности, те, кто ждет результатов взятого при въезде теста, будут обязаны дожидаться его на станции тестирования на границе

ХЕЛЬСИНКИ, 28 марта. /ТАСС/. Правительство Норвегии с 1 апреля еще более ужесточит требования при въезде в страну из-за ситуации с пандемией. Об этом кабмин сообщил в воскресенье.

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"В ночь на 1 апреля те, кто ждет результатов взятого при въезде теста, будут обязаны дожидаться его на станции тестирования на границе. Тем, кто откажется, будет грозить штраф", - говорится в сообщении.

В дополнение к этому нововведению, указали в кабмине, теперь "граждане Норвегии и имеющие там постоянное место жительства должны будут [наряду с иностранцами] предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус перед въездом в Норвегию" из стран с высоким риском заражения. Тест должен быть сделан за 24 часа до прибытия в страну. Хотя гражданина Норвегии, согласно его правам, не могут не пустить в страну даже если у него нет с собой бумаги с результатом заранее сданного теста, при ее отсутствии ему также может грозить штраф.

Число заразившихся коронавирусом в Норвегии увеличилось за сутки на 462 и достигло в воскресенье 92 469. Показатель воскресенья - самый низкий за почти три недели. Самый высокий за все время пандемии показатель суточного прироста новых случаев инфицирования в стране был зафиксирован 17 марта - 1 156.

С начала эпидемии от вызванных инфекцией осложнений в Норвегии умерли 656 человек. Протестированы на коронавирус более 4 млн жителей. Первую дозу вакцины от коронавируса получили 600 тыс. человек, обе дозы - свыше 250 тыс.

С 25 января Норвегия ужесточила требования для въезда в страну. Теперь всем иностранцам необходимо предъявлять сертификат об отрицательном результате теста на коронавирус, который сделан не более чем за 24 часа до поездки. С 29 января страна ввела запрет на въезд без веских оснований, что означает фактическое закрытие границы королевства почти для всех, кто там не проживает.

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