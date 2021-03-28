Вторая партия вакцины "Спутник V" прибыла в Северную Македонию

ЗАГРЕБ, 28 марта. /ТАСС/. Вторая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" доставлена в воскресенье в Северную Македонию. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Венко Филипче на своей странице в Twitter .

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"Сегодня в 14:30 (15:30 мск) в международный аэропорт Скопье прибыла вторая партия российской вакцины "Спутник V", - написал Филипче. По его словам, она предназначена для вакцинации медицинских работников.

Первый этап иммунизации населения от новой коронавирусной инфекции в Северной Македонии начался 17 февраля препаратом американского производства Pfizer. Вакцинация жителей республики российским препаратом "Спутник V" началась 10 марта.

Вакцина "Спутник V" зарегистрирована более чем в 50 странах с общим населением свыше 1,4 млрд человек. Эффективность препарата на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. "Спутник V" создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. В препарате используются два разных вектора для двух инъекций в процессе вакцинации, что формирует более стойкий иммунитет по сравнению с вакцинами, которые используют одинаковый механизм доставки. Европейское агентство лекарственных средств 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины "Спутник V".