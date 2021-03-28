В Екатеринбурге следователи проверят информацию о нападении на адвоката в отделе полиции

ТАСС, 28 марта. Следователи проверят информацию СМИ о совершении противоправных действий в отношении адвоката в помещении полиции в Екатеринбурге, сообщил журналистам старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

По сообщениям региональных СМИ, 24 марта в отделе полиции № 7 в Екатеринбурге неизвестный человек напал на адвоката, находящегося там со своей подзащитной, сбежавшей от родственников. В момент нападения в кабинете находились еще четверо сотрудников полиции, которые, как сообщается, никак не отреагировали на инцидент.

"Следственным отделом по Октябрьскому району города Екатеринбург СУ СКР по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки по сообщению средств массовой информации о совершении противоправных действий в отношении адвоката в помещении отдела полиции № 7 по улице Народной Воли в Екатеринбурге", - рассказал он.

По словам начальника пресс-службы областного главка полиции Валерия Горелых, на данной стадии проверочных мероприятий делать какие-либо однозначные выводы пока преждевременно. "Сотрудники полиции отрабатывали информацию по сообщению о возможном похищении девушки. О том, что ее похитили, официально заявили ее родители. Действиям (или бездействию) должностных лиц правовая оценка будет дана по итогам разбирательства", - добавил он.