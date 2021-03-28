Эксперт: ЕС не станет использовать сертификаты вакцинации как инструмент давления на РФ

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Евросоюз не заинтересован в использовании сертификатов вакцинации от коронавируса, чтобы намеренно усложнять визовые процедуры и оказывать давление на граждан РФ, так как это скажется на туризме. Такое мнение в воскресенье в беседе с корреспондентом ТАСС выразил заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов.

"Если будут ограничения с одной стороны, то будут аналогичные ограничения для другой. Но и в Москве, и в Брюсселе не заинтересованы в том, чтобы сохранялся нынешний режим. Круг лиц, имеющих право пересекать границу, очень ограничен, поэтому вопрос, на каких условиях граждане дальше будут пересекать границы, остается открытым, потому что туристический бизнес под ударом", - сказал он.

Эксперт считает, что властям России и Евросоюза придется путем переговоров выработать взаимно приемлемое решение. "Сегодня ситуация плохая - хотя границы и частично открыты, но пересекать их очень сложно. Если будут дополнительные ограничения, будет еще хуже, но никто в этом не заинтересован, поэтому будет найден компромисс", - пояснил он.

По словам Белова, сертификация российской вакцины от коронавируса "Спутник V" Европейским агентством лекарственных средств облегчила бы такие переговоры. "Надеюсь, что в ближайшее время признают российскую вакцину, если это будет сделано, то это будет большой шаг к тому, чтобы россияне могли предоставлять какие-то документы. Но пока это все в сослагательном наклонении", - заключил аналитик.

23 марта страны ЕС поддержали предложенный Еврокомиссией проект введения в ЕС цифрового зеленого сертификата вакцинации. Согласно проекту ЕК, новый зеленый сертификат вакцинации или "зеленый цифровой пропуск" должен объединять сразу три документа: собственно, сертификат вакцинации, документ о перенесенном заболевании COVID-19, в результате которого человек получил естественным путем временный иммунитет к болезни, а также свидетельство о последних тестах на коронавирус. Как заявил комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, курирующий в Еврокомиссии политику в области вакцинации, единый в ЕС санитарный сертификат будет доступен для граждан объединения к 15 июня.