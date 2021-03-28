В Петербурге более 350 тыс. человек прошли первый этап вакцинации от коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 марта. /ТАСС/. Свыше 358 тыс. человек получили первую дозу вакцины от коронавируса в Санкт-Петербурге, из них более 270 тыс. полностью завершили курс. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в городе новой коронавирусной инфекции.

"Всего в Петербурге вакцинацию прошли 358 131 человек. Из них 271 699 человек полностью закончили цикл вакцинации. За прошедшие сутки первично привиты 3 977 человек, вторично - 2 205", - говорится в сообщении.

За весь период в город поступили 465,8 тыс. комплектов доз вакцины. "Вакцина ежедневно распределяется по пунктам вакцинации. Неизрасходованный остаток в поликлиниках на данный момент - 51 711 комплектов", - отметили в координационном совете.

В целом в Петербурге наблюдается снижение темпов распространения инфекции. Число новых случаев заражения коронавирусом уменьшилось на 21,9% по сравнению с прошлым воскресеньем, указано в сообщении. "Доля тяжелых больных в стационарах составляет 28%. На ИВЛ находятся 174 пациента", - рассказали в совете.

По последним данным, в Петербурге выявили 392 500 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 344 728 человек, умерли 12 167. За последние сутки в городе выявили 701 случай заражения.