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Дело в отношении Сергея Фургала

Фургал заявил наблюдателям об угрозах от следствия

По данным ОНК, экс-глава Хабаровского края также планирует сделать заявление для прессы о том, какие именно нарушения его прав допускают следователи
Бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал Пресс-служба Басманного суда
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Бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал
© Пресс-служба Басманного суда

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, что подвергается давлению со стороны следователей, когда знакомится с материалами своего дела. Об этом ТАСС сообщили в столичной ОНК.

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"Фургал утверждает, что испытывает колоссальное морально-психологическое давление и угрозы со стороны следователей. По его словам, каждый день в течение недели к нему приходит следователь и он знакомится с делом. По словам экс-губернатора, если он пытается во время этого переговорить со своим адвокатом, следователь прерывает его и делает замечание и запись в деле, что, дескать, Фургал не знакомится с делом", - сообщили в наблюдательной комиссии. Там отметили, что бывший глава Хабаровского края собирается сделать заявление для прессы о том, какие именно нарушения его прав допускает следствие.

Басманный суд Москвы ранее продлил срок ареста Фургала до 8 июня. Срок предварительного следствия по делу Фургала установлен до 8 мая.

Бывший губернатор Хабаровского края был задержан 9 июля прошлого года в Хабаровске и этапирован в Москву, где был заключен под стражу Басманным судом. Как сообщала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, Фургал причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. На него дали показания обвиняемые в убийствах, в деле также есть показания свидетелей и потерпевших. Следствие по делу завершено, все фигуранты и их защитники приступили к ознакомлению с материалами дела.

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