Несколько пожилых сотрудников центра Гамалеи ревакцинировались "Спутником V"

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Ряд сотрудников Центра им. Гамалеи разных возрастных групп использовали "Спутник V" для ревакцинации. Об этом заявил в воскресенье заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов в эфире Первого канала .

"Конечно, "Спутник V" может использоваться для ревакцинации. Никаких ограничений нет. Часть сотрудников уже довольно давно вакцинировались. И ряд из них, пожилых, были перевакцинированы. Очень хорошие [иммунные] ответы", - сказал он.

Логунов также отметил, что у пожилых людей гораздо реже, чем у молодых, проявляются побочные эффекты от вакцины. "Эта логика, когда говорят, что, если у молодых вакцина вызывает температуру, то что будет у старых - она абсолютно обратная. Потому что у молодых людей молодая иммунная система, она реактивна. У пожилых есть такой естественный процесс, который называется <...> старение иммунной системы", - пояснил он.

Ранее заведующая лабораторией Государственной коллекции вирусов центра Инна Должикова сообщила, что согласно анализу иммуногенности, антительный ответ у добровольцев старше 60 лет не отличается от антительного ответа у более молодых добровольцев.