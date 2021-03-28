В управлении Суэцкого канала сообщили, что постараются снять с мели судно без разгрузки

КАИР, 28 марта. /ТАСС/. Администрация Суэцкого канала будет до последнего пытаться снять с мели застрявший контейнеровоз Ever Given, не прибегая к его разгрузке. Об это сообщила ТАСС в воскресенье пресс-служба управления канала.

"Нет конкретной даты окончания попыток стащить судно с мели до того момента, как нам придется прибегнуть к сценарию облегчения его тоннажа, - заявили в пресс-службе. - На данный момент предпринимаются попытки добиться поставленной цели именно таким образом".

При этом в субботу глава управления Усама Рабиа на пресс-конференции рассказал журналистам, что ни один сценарий не исключается, включая необходимость разгрузки контейнеровоза для его облегчения. Президент Абдель Фаттах ас-Сиси также заявил о необходимости готовиться к любому сценарию, включая разгрузку судна.

"Президент попросил быть готовыми ко всем возможным вариантам, но это не означает, что управление уже начало работать в этом направлении", - отметил собеседник агентства. В пресс-службе пояснили, что к разгрузке прибегнут, только когда окончательно потерпят неудачи осуществляемые сейчас попытки вернуть судно в фарватер, в том числе за счет прилива.

Как рассказал агентству источник в управлении Суэцкого канала, этой ночью спасательные службы намерены использовать прилив, за счет которого уровень воды в канале повысится на 1 м. Еще одна попытка стащить судно с мели буксирами будет предпринята в понедельник днем. Только после этого, возможно, ребром встанет вопрос о неизбежности разгрузки контейнеровоза, но в таком случае только подготовка к операции может затянуться на несколько дней, пока задействованные в операции компании SMIT и японская Nippon Salvage, а также судовладелец договорятся о технических деталях и доставят необходимую спецтехнику.