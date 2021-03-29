{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Чехии выявили новый штамм коронавируса

По мнению медиков, эта мутация не является более опасной, чем британский или южноафриканский штаммы вируса

ПРАГА, 29 марта. /ТАСС/. Новый штамм коронавируса выявлен в Чехии. Об этом сообщило в понедельник Чешское телевидение.

На эту тему
Путин после прививки и заболевший Гуайдо. Главное о коронавирусе за 28 марта
Путин после прививки и заболевший Гуайдо.

Новый штамм был выявлен сотрудниками специализированной лаборатории Elisabeth Pharmacon в городе Брно (юго-восток республики), проводящей тестирование на коронавирус. Незафиксированная ранее мутация, согласно медикам, не является более опасной, чем британский или южноафриканский штаммы вируса. Ее исследования продолжаются.

В Чехии, на территории которой распространяются британский и южноафриканский штаммы коронавируса, эпидемическая обстановка остается одной из наиболее сложных в Евросоюзе. В республике, население которой составляет 10,702 млн граждан, общее число инфицированных за период пандемии достигло 1 515 029, а количество умерших из-за последствий заражения - 25 874.

Теги
ЧехияПандемия COVID-19
Гинцбург заявил, что человек с большим количеством интерферона может не заболеть COVID-19
Как отметил директор Центра им. Гамалеи, если бы в самом начале пандемии россияне принимали индукторы интерферона, то, возможно, заболеваемость была бы ниже на 20-30%
Гинцбург заявил, что человек с большим количеством интерферона может не заболеть COVID-19
Читать полностью