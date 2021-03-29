В Чехии выявили новый штамм коронавируса

ПРАГА, 29 марта. /ТАСС/. Новый штамм коронавируса выявлен в Чехии. Об этом сообщило в понедельник Чешское телевидение .

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Новый штамм был выявлен сотрудниками специализированной лаборатории Elisabeth Pharmacon в городе Брно (юго-восток республики), проводящей тестирование на коронавирус. Незафиксированная ранее мутация, согласно медикам, не является более опасной, чем британский или южноафриканский штаммы вируса. Ее исследования продолжаются.

В Чехии, на территории которой распространяются британский и южноафриканский штаммы коронавируса, эпидемическая обстановка остается одной из наиболее сложных в Евросоюзе. В республике, население которой составляет 10,702 млн граждан, общее число инфицированных за период пандемии достигло 1 515 029, а количество умерших из-за последствий заражения - 25 874.