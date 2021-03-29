Гинцбург заявил, что человек с большим количеством интерферона может не заболеть COVID-19

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Коронавирус очень чувствителен к интерфероновому статусу человека, люди с большим количеством интерферонов [противовирусных белковых молекул] в организме могут не заразиться этой инфекцией. Об этом рассказал директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью газете "Известия" , опубликованном в понедельник.

"Да, это так", - ответил Гинцбург на соответствующий вопрос. По его мнению, для профилактики коронавируса полезен не сам интерферон, а его индуктор, так как сам интерферон очень легко разлагается и токсичен. "Это мощнейший препарат, который действует локально. Если его вводить, могут начать выпадать волосы, как при химиотерапии. А вводить надо индуктор интерферона. Это кагоцел, полиоксидоний. Я лично принимаю их курсами два-три раза в год", - пояснил ученый.

Гинцбург отметил, что если бы в самом начале пандемии россияне принимали индукторы интерферона, то, возможно, заболеваемость была бы ниже на 20-30%.

Кроме того, ученый сообщил, что вакцина плохо работает у людей, страдающих алкоголизмом и наркоманией, а также у тех, кто принимает цитостатики. "Страдают те, у кого уровень этилового спирта в крови поднимается до 1%. Я как-то раз прикинул <...> - это полтора стакана водки в день. Не так уж и много для России. Но оказывается, такой объем токсичен для клеток. При таком уровне этилового спирта клетки иммунной системы перестают делиться", - пояснил Гинцбург.

Он также добавил, что деление клеток прекращается под воздействием наркотиков и циостатиков, которые принимают онкологические больные, находясь в активной стадии лечения. "Они подавляют деление их онкологических клеток, а также всех других", - уточнил ученый.