CNN: в Бразилии хотят использовать школьные автобусы для перевозки тел жертв коронавируса

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 марта. /ТАСС/. Власти бразильского мегаполиса Сан-Паулу намерены удвоить количество транспортных средств, используемых для перевозки тел умерших из-за коронавируса, в том числе за счет школьных автобусов. Об этом сообщил в воскресенье телеканал CNN Brasil .

"Мне известно об участии владельцев порядка 130 автобусов в совещании [по данному вопросу]. Им придется снимать кресла, менять цветографическую схему транспортных средств, чтобы перевозить тела. <...> А потом они должны будут вернуться в школы? Вот чего опасаются работники, и я понимаю, почему они не соглашаются", - заявил телеканалу председатель профсоюза работников сферы школьного транспорта Сан-Паулу.

По информации CNN Brasil, накануне из-за роста количества летальных исходов вследствие заражения коронавирусом префектура 12-миллионного мегаполиса осуществила закупку транспортных услуг, с тем чтобы увеличить с текущих 45 до 94 число автомобилей для перевозки тел умерших. В администрации победившей на конкурсе компании, предложившей предоставлять соответствующие услуги с использованием туристических и школьных микроавтобусов, от комментариев отказались, отмечает телеканал.

По состоянию на вечер 28 марта в крупнейшем городе Бразилии зарегистрировано свыше 725 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. Умерли 21 343 горожанина. В профильных отделениях местных больниц заняты 80% коек, в блоках интенсивной терапии этот показатель доходит до 95%.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля прошлого года. 12 марта этого года страна вновь заняла второе место после США по числу заболевших (свыше 12,5 млн), опередив Индию. По количеству летальных исходов (более 312 тыс.) она также уступает только Соединенным Штатам. Последние 4 недели эти показатели достигают максимальных значений за весь период пандемии в республике.