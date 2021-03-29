Детенышей черепах обнаружили в багаже в аэропорту Галапагосских островов

"В ходе плановой проверки, проводимой аэропортовой службой и Национальным парком Галапагосов, в аэропорту на острове Балтра обнаружены 185 новорожденных черепах в чемодане, который должен был быть доставлен на материковую часть Эквадора. Прокуратура и природоохранная полиция принимает меры", - говорится в публикации в Twitter ведомства.

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 марта. /ТАСС/. Более 180 новорожденных детенышей черепах были обнаружены в одном из чемоданов в аэропорту на Галапагосских островах. Об этом сообщило в воскресенье Министерство окружающей среды и водных ресурсов Эквадора.

Как уточняется, особи, которых пытались незаконно вывезти с островов, были взяты в дикой природе, а не из расположенных здесь центров разведения черепах Галапагосского национального парка. О задержании пассажира, в чемодане которого обнаружены морские животные, не сообщается.

Галапагосский архипелаг состоит из 135 островов. Английский естествоиспытатель Чарльз Дарвин, посетивший его в 1835 году, нашел там обоснование для многих открытий, вошедших затем в его фундаментальный труд "Происхождение видов путем естественного отбора". В 1978 году ЮНЕСКО внесла Галапагосские острова в Список объектов всемирного наследия.

С 1959 года 97% территории суши архипелага отдано под национальный парк. В 1986 году там также создан галапагосский морской заповедник, акватория которого насчитывает 133 тыс. кв км.