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Гинцбург заявил, что очаги коронавируса будут присутствовать в мире постоянно

Как отметил директор Центра им. Гамалеи, вирус еще не реализовал свой патогенный потенциал

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Патогенный потенциал коронавируса еще не реализован, в связи с чем его очаги будут постоянно присутствовать в мире. Следующим этапом станет заражение сельскохозяйственных и домашних животных, рассказал директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.

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"Да, коронавирус еще не реализовал свой патогенный потенциал. Следующий этап - заражение сельскохозяйственных и домашних животных. И когда мы в течение года защитим человечество с помощью хороших вакцин, к этому моменту будут заражены домашние животные, а избавляться от любимых питомцев никто не собирается. Поэтому вокруг нас будут постоянно присутствовать очаги этого возбудителя, который при этом будет еще эволюционировать", - рассказал он газете.

Ученый добавил, что нужно быть готовым к длительному сосуществованию с этим возбудителем.

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