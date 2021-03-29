Студентов Сахалинского университета перевели на удаленное обучение после ЧП в общежитии

ТАСС, 29 марта. Администрация Сахалинского государственного университета (СахГУ) перевела студентов на дистанционное обучение на время проверки безопасности общежитий вуза. Об этом в понедельник сообщается на сайте учебного заведения.

Проверка началась после пожара в одном из общежитий СахГУ, которой произошел около 03:00 в ночь на 26 марта (19:00 25 марта мск). От удара электрическим током погибли двое студентов. Возбуждено уголовное дело.

"Такое решение принято администрацией университета по согласованию с Министерством науки и высшего образования РФ в целях обеспечения безопасности студентов и для полного обследования общежитий вуза. Дистанционное обучение продлится до восстановления [безопасности] общежитий. Это коснется всех студентов из колледжей и институтов университета", - говорится в сообщении.

Администрация СахГУ и региональное правительство поможет студентам с переездом до их основного места проживания. Для обучающихся из других субъектов будут подобраны жилые помещения.