{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В России разработали первый ПЦР-тест для диагностики малярии

Как сообщили в Роспотребнадзоре, тест обладает высокой аналитической чувствительностью

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Первый ПЦР-тест для диагностики малярии зарегистрирован в России. Его разработал ФБУН "Центральный НИИ эпидемиологии" Роспотребнадзора, сообщается в понедельник на сайте службы.

"ФБУН "Центральный НИИ эпидемиологии" Роспотребнадзора разработал и зарегистрировал первый в Российской Федерации ПЦР-тест для диагностики малярии. Данный тест обладает высокой аналитической чувствительностью, позволяя выявлять инфекцию даже при низком уровне инфицирования, а также в инкубационном и начальном периодах заболевания. Данный метод позволяет избежать ложноположительных результатов микроскопического анализа в случае анализа препаратов крови плохого качества или специалистом с недостаточной квалификацией", - говорится в сообщении.

Теги
Россия
В России создадут единую базу цифровых профилей пребывающих в стране иностранцев
Как сообщили в МВД, цифровой профиль будет содержать информацию о правовом статусе человека, его биометрические данные, сведения о месте жительства и работе
В России создадут единую базу цифровых профилей пребывающих в стране иностранцев
Читать полностью