В России разработали первый ПЦР-тест для диагностики малярии

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Первый ПЦР-тест для диагностики малярии зарегистрирован в России. Его разработал ФБУН "Центральный НИИ эпидемиологии" Роспотребнадзора, сообщается в понедельник на сайте службы.

"ФБУН "Центральный НИИ эпидемиологии" Роспотребнадзора разработал и зарегистрировал первый в Российской Федерации ПЦР-тест для диагностики малярии. Данный тест обладает высокой аналитической чувствительностью, позволяя выявлять инфекцию даже при низком уровне инфицирования, а также в инкубационном и начальном периодах заболевания. Данный метод позволяет избежать ложноположительных результатов микроскопического анализа в случае анализа препаратов крови плохого качества или специалистом с недостаточной квалификацией", - говорится в сообщении.