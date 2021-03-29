Фестиваль комиксов Comic-Con пройдет в конце ноября в Калифорнии

НЬЮ-ЙОРК, 29 марта. /ТАСС/. Первый с начала пандемии нового коронавируса международный фестиваль индустрии развлечений и комиксов Comic-Con International запланирован на конец ноября в Сан-Диего (штат Калифорния), сообщили его организаторы.

"Мы рассчитываем на то, что к осени ситуация позволит проводить массовые мероприятия", - говорится в заявлении на сайте фестиваля. По словам организаторов, он намечен на 26-28 ноября и выпадет на выходные после Дня благодарения. При этом обычно Comic-Con проходит летом и открыт для посетителей на протяжении четырех дней.

Мероприятие по традиции пройдет в Выставочном центре Сан-Диего (San Diego Convention Center). При этом пока не известно, какие ограничения по посещаемости будут действовать на фестивале, а также повлияет ли это на стоимость билетов.

"Мы надеемся, что это позволит улучшить наше финансовое положение и ознаменует начало постепенного возвращения к более масштабным мероприятиям в 2022 году", - отметил представить организации Comic-Con International Дэвид Гланзер.

Весной прошлого года организаторы заявили об отмене намеченного на лето фестиваля из-за пандемии. При этом они выражали надежду на то, что эпидемическая ситуация позволит провести Comic-Con International в июне 2021 года.

Comic-Con International - крупнейший международный фестиваль комиксов, фильмов, мультипликации и телесериалов в жанре фантастики.