Французские историки проведут экспедицию, чтобы напомнить соотечественникам о Сталинграде

КУБИНКА /Московская область/, 29 марта. /ТАСС/. Президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновский посетил главный храм ВС РФ и мультимедийную галерею "Дорога памяти" в Подмосковье перед началом экспедиции по поиску тел советских солдат, погибших в Сталинградской битве в 1942-1943 годах.

Экспедиция пройдет с 20 апреля по 1 мая в районе поселка Кузьмичи в Волгоградской области, где могут быть найдены захоронения до 200 советских солдат.

Участие в работах примут порядка 50 исследователей, в том числе представители Национального центра научных исследований (CNRS) и Национального института превентивных археологических исследований (INRAP), российские эксперты и члены поисковых отрядов. Проект будет реализован совместно с властями Волгоградской области, Министерством обороны РФ, Министерством культуры РФ, Российским военно-историческим обществом и поисковыми группами Великой Отечественной войны. Останки тел советских солдат будут перезахоронены на Мамаевом кургане.

"Проект, который мы сейчас готовим о Сталинградской битве, очень важен потому, что он будет посвящением миллионам людей, которые погибли в Сталинграде. Во Франции много мест с названием Сталинград, но люди забыли, почему они так называются. И мы бы хотели им об этом напомнить. Нам очень важно сделать этот проект, который нацелен на сохранение истинной памяти", - сказал Малиновский журналистам.

Перед началом экспедиции он посетил главный храм ВС РФ и музей "Дорога памяти". Более всего президента фонда впечатлил образ Спаса Нерукотворного в центральном куполе храма - самое большое изображение лика Христа, выполненное в мозаике.

"Я был абсолютно ошеломлен, когда увидел изображение Христа. И это невероятные ощущения, которые я запомню на долгое время", - сказал Малиновский.

Музейный комплекс

Он осмотрел залы и галереи музейного комплекса "Дорога Памяти", где размещены исторические экспонаты времен Великой Отечественной войны, в том числе фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи солдат и офицеров.

По словам Малиновского, посещение музея вдохновляет на работу.

"Музей помогает мне в работе. Поскольку, когда ты ощущаешь тот подвиг героев, которые изо дня в день сражались, это очень помогает. Понимаешь, ради чего ты это все делаешь", - сказал он.

По мнению президента фонда, особенно ценно, что в музее создается впечатление, будто находишься в центре событий. "И это очень важно. Я видел очень много и бывал в разных местах. Но то, что я увидел здесь, я не видел нигде. И я абсолютно впечатлен", - сказал он.

По его словам, во Франции "вся история стирается, о сражениях Второй мировой войны становится все меньше и меньше информации".

"Очень важно помнить историю, передавать ее дальше. Осталось не так много живых свидетелей тех страшных событий. Поэтому то ощущение, которое мы здесь приобретаем, оно крайне важно. Потому что заставляет нас помнить", - заключил президент фонда.

В честь Сталинградской битвы после окончания войны были названы площадь, проспект и станция метро в Париже, улицы в Тулузе, Гренобле, Ницце и других французских городах. На первом кинофестивале в Канне в 1946 году высшая награда была присуждена фильму советского режиссера Фридриха Эрмлера "Великий перелом" о защитниках Сталинграда.