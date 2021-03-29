Детские комнаты появятся во всех ульяновских центрах активного долголетия

УЛЬЯНОВСК, 29 марта. /ТАСС/. Все центры активного долголетия в Ульяновской области, созданные на базе учреждений социального обслуживания, откроют детские комнаты в 2021 году. Это позволит пенсионерам приходить в центры вместе с внуками, сообщила ТАСС в понедельник министр семейной, демографической политики и социального благополучия региона Наталья Исаева.

"С целью расширения деятельности и привлечения новых категорий граждан с 2021 года центры активного долголетия, открытые на базе центров социального обслуживания, будут переформатированы в более функциональную модель - "Мой социальный центр". В каждом социальном центре будет открыта детская комната, и граждане старшего поколения смогут приходить туда с внуками", - сказала собеседница агентства.

В пресс-службе министерства ТАСС уточнили, что в первых четырех центрах в Ульяновске, Димитровграде и в Кузоватовском районе в Ульяновской области такие комнаты уже появились. "Остальные центры получат оборудование к маю - июню, после чего также откроют такие комнаты", - пояснила Исаева.

Кроме того, в этом году все центры продлят время работы до 20:00 (19:00 мск), а также будут открыты в выходные дни, что, по мнению министра, "позволит гражданам не только получать новые услуги, но и воспользоваться ими в удобное для каждого время".

Исаева сообщила, что все центры активного долголетия в районных учреждениях муниципальных образований обеспечат необходимым оборудованием - оргтехникой, мебелью, спортинвентарем. По ее мнению, изменение формата работы центров позволит привлечь еще более 5 тыс. граждан старшего поколения к систематическим занятиям по различным направлениям. "На все эти мероприятия в 2021 году определено финансирование в размере 5,6 млн рублей", - отметила она.

Первый центр активного долголетия был открыт в декабре 2015 года в Ульяновске. По данным на начало этого года, в регионе работают 228 центров, из них семь появились в 2020 году. С марта 2020 года в связи с пандемией работа учреждений была переведена в онлайн-формат, в котором были задействованы более 10 тыс. человек.