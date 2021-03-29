Студенческий кампус в Якутии для системы СПО позволит создать 4,5 тыс. учебных мест

ЯКУТСК, 29 марта. /ТАСС/. Проектируемый студенческий кампус в Якутии должен объединить в себе 10 учреждений среднего профессионального образования (СПО) и позволит создать 4,5 тыс. учебных мест. Об этом сообщил ТАСС в понедельник на полях форсайт-сессии "Суперкампус: инфраструктура для проведения финала национального чемпионата WorldSkills Russia в 2025 году в Республике Саха (Якутия)" первый заместитель министра образования и науки республики Михаил Присяжный.

Ранее глава региона Айсен Николаев сообщал, что проектирование комплекса планируется начать в 2022 году, строительство - с 2024-го.

"Студенческий кампус многофункционального образовательно-производственного комплекса СПО в пригороде Якутска создается в результате объединения 10 государственных учреждений среднего профессионального образования, расположенных в Якутске. Учебно-лабораторные комплексы кампуса рассчитаны на 4,5 тыс. мест, а мастерские - на 1 тыс.", - сказал Присяжный.

По его словам, комплекс будет включать следующие образовательные профили: нефтегазовый, ювелирно-гранильный, информатика и вычислительная техника, робототехника, информационная безопасность, электроника, радиотехника и системы связи, электротехника, энергетика, сельское хозяйство, наземный транспорт, туризм и гостеприимство, строительство и дизайн, жилищно-коммунальное хозяйство, метеорология и экология.

Как отметил собеседник агентства, станет возможным интеграция общего среднего и профессионального образования. "Появится возможность проведения уроков технологии в мастерских кампуса, организации поисково-исследовательской и проектной деятельности учащихся, проведения профессиональных проб в рамках проекта "Билет в будущее", развития юниорского движения WorldSkills Россия, организации совместной детско-взрослой производственной деятельности", - считает Присяжный.

Он добавил, что кампус станет привлекательным взрослому населению для повторной социализации в рамках непрерывного образования, переподготовки и повышения квалификаций путем формирования гибких образовательных программ, организации независимой общественно-профессиональной оценки и сертификации их компетенций.