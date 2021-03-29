Исследование: каждый четвертый россиянин стал больше думать об экологии из-за пандемии

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Самоизоляция оказала положительное влияние на экологию. После нее каждый четвертый россиян стал беспокоиться об экологических проблемах, такие данные представлены в аналитическом докладе НИУ ВШЭ к годовщине пандемии.

"В России также заметен положительный эффект самоизоляции на экологию. Эксперты отмечают изменение общего настроя: люди стали бережнее относиться к окружающей среде, многие стремятся за город и меньше ездят на машинах. Согласно данным опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения совместно с Фондом национальной энергетической безопасности, после пандемии каждый четвертый россиянин стал больше задумываться об экологических вопросах", - говорится в тексте доклада, имеющемся в распоряжении ТАСС.

Отмечается, что в результате того, что меры самоизоляции показали реальную возможность снижения техногенного ущерба для окружающей среды, в обществе растет понимание, что практические меры по изменению образа жизни могут оказать значимое воздействие на улучшение состояния окружающей среды.

"В нашей стране также прослеживается общественный запрос на развитие ответственного потребления. Согласно результатам всероссийского опроса населения, проведенного Центром исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ в рамках мониторинга состояния гражданского общества, не менее половины россиян (53%) можно отнести к тем, кто вовлечен в ту или иную регулярную практику ответственного потребления", - говорится в тексте исследования.

Наиболее распространенная практика осознанного потребления - это стремление покупать продукцию компаний с бережным отношением к окружающей среде, не покупать товары производителей, сильно загрязняющих воздух, реки и так далее (20%). На втором и третьем месте находятся отказ носить одежду и обувь из натурального меха и кожи, а также в целях заботы о здоровье покупать товары с маркировками "эко", "био", органические продукты (14-15%).

Исследование подготовлено в феврале 2021 года к годовщине объявления Всемирной организацией здравоохранения пандемии. В работе рассматривается влияние пандемии на социальную сферу, экономику и систему государственного управления в России - возникшие проблемы, предложенные решения, уроки и прогнозы на будущее. Работа предназначена для широкого круга читателей, включая исследователей и научных сотрудников, преподавателей и студентов.