В ВШЭ считают, что пандемия может сделать соседскую помощь частью системы соцподдержки

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Соседские сообщества приобрели особое значение в условиях пандемии, помощь живущих рядом людей в будущем может стать частью системы социальной поддержки. Об этом говорится в аналитическом докладе НИУ ВШЭ "Черный лебедь" в белой маске", подготовленном к годовщине начала пандемии (есть в распоряжении ТАСС).

"Мы прогнозируем, что в дальнейшем опыт соседской самоорганизации может быть использован как инструмент соседской заботы (community care), который представляет собой институционализированный механизм заботы о пожилых, людях с ограниченными возможностями или хроническими заболеваниями, в котором соседская помощь встраивается в существующую систему социальной поддержки", - заявили авторы доклада.

Соседские сообщества в ситуации пандемии стали восприниматься жителями как самостоятельный универсум, отметили в ВШЭ. "Будучи ограниченными в передвижениях, не имея доступа или финансовых возможностей пользования рядом сервисов или услуг, включая покупку продуктов и лекарств, ремонтные работы и другие повседневные сервисы, горожане были вынуждены обращаться за помощью к соседям. В ситуации ограничения социальных контактов возрастала значимость соседской коммуникации онлайн или офлайн. Соседи стали восприниматься горожанами как источник эмоциональной помощи и поддержки", - пояснили исследователи.

Однако, по их мнению, на текущий момент устойчивость таких связей сложно предвидеть. "Неясно, как быстро может произойти возврат к столь привычным горожанам индивидуализированным, легким контактам, основанным на общих интересах, а не пространственной близости, когда спадет острота эпидемиологической ситуации", - добавили в ВШЭ.