Исследование: общественный запрос россиян на НКО значительно вырос в период пандемии

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Общественный запрос россиян на роль некоммерческих организаций (НКО) и волонтеров возрос в пандемию. Так, 45% респондентов отметили, что находящимся на самоизоляции должны помогать волонтеры, говорится в аналитическом докладе НИУ ВШЭ "Черный лебедь" в белой маске", подготовленном к годовщине начала пандемии (есть в распоряжении ТАСС).

"Данные социологических исследований свидетельствуют о том, что во время пандемии существенно возрос общественный запрос россиян на роль НКО и волонтеров в оказании помощи нуждающимся: 45% сограждан полагали, что находящимся в самоизоляции людям должны помогать волонтеры, 27% возлагали надежды на благотворительные фонды и общественные организации, при этом 76% видели в этом роль государственных организаций и учреждений", - говорится в исследовании.

При этом, когда речь заходит о том, кто реально помогал находящимся в самоизоляции людям, ориентация общественного мнения становится противоположной, отмечают исследователи. "Лишь 23% россиян видели в этом роль государства, 41% и 10% видели в этом реальную роль волонтеров и НКО", - отмечается в докладе.

Период пандемии привел к существенной потере доли опытных волонтеров, подчеркивают авторы доклада. "Так, почти каждый четвертый занимающийся волонтёрским трудом в 2019 году в период эпидемии стал уделять добровольческой работе меньше времени (27%). Вместе с тем эта группа респондентов заметно чаще в период эпидемии расширяла каналы реализации своих волонтерских намерений: 6% стали заниматься добровольчеством онлайн или в других направлениях", - говорится в докладе.

До пандемии, по данным ВШЭ, в общей сложности 38% россиян имели опыт волонтерской деятельности, при этом только 13% считали себя волонтерами или добровольцами, а занимались деятельностью через организацию только 3%.