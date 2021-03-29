В России впервые с 9 ноября зарегистрировали менее 300 смертей из-за коронавируса за сутки

Условная летальность инфекции (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,16%, следует из данных штаба.

Прирост стал минимальным с 9 ноября 2020 года, когда стало известно о 256 умерших.

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 293 против 336 днем ранее, до 98 033, сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

В частности, в Москве за сутки зарегистрировали 49 смертей, в Санкт-Петербурге - 30, в Ростовской области - 12, в Подмосковье, Нижегородской области и Краснодарском крае - по 11.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 711, до 4 528 543. В относительном выражении прирост числа заболевших снизился до 0,19%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком автономном округе (0%), в Республике Тыва и Магаданской области (по 0,01%), в Республике Алтай (0,03%). В частности, за сутки было выявлено 697 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 595 - в Московской области, 291 - в Нижегородской области, 242 - в Ростовской области, 205 - в Воронежской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 284 102 человека.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 7 280. Всего уже выздоровели 4 146 408 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 91,6% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 713 пациентов в Санкт-Петербурге, 425 - в Московской области, 371 - в Нижегородской области, 260 - в Ростовской области, 199 - в Челябинской области.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 612. Всего в столице с начала пандемии выявили 1 024 163 случая. Прирост, согласно данным штаба, составил 0,16%. Днем ранее было выявлено 1 878 заболевших.

За сутки умерли из-за коронавируса 49 человек, всего в столице зарегистрировано 16 547 летальных исходов.

Были выписаны по выздоровлению 844 пациента за сутки, за все время выздоровели 942 036. В настоящее время в столице продолжают лечение 65 580 человек.