{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

Минздрав Кипра официально перевел Россию в число стран, откуда можно приезжать туристам

Туристам необходимо иметь свидетельство об отрицательном результате теста на коронавирус, который был сдан не ранее, чем за 72 часа до вылета, а затем пройти еще один тест в аэропортах Ларнаки или Пафоса
© AP Photo/Petros Karadjias

НИКОСИЯ, 29 марта. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Республики Кипр с 1 апреля официально перевело Россию в число стран, откуда на остров можно приезжать туристам.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Об этом свидетельствует еженедельно обновляемый реестр деления Минздравом государств по группам в зависимости от складывающейся в них эпидемической ситуации, новая версия которого была опубликована в понедельник.

В этом реестре РФ впервые занесена в "красную группу" государств. Пассажиры из этих стран могут избежать обязательного двухнедельного карантина, если дважды успешно пройдут проверку на отсутствие у них нового коронавируса. Туристам Им необходимо иметь на руках свидетельство об отрицательном результате теста на эту инфекцию, который был сдан в сертифицированной лаборатории в России не ранее, чем за 72 часа до вылета, а затем пройти за свой счет еще один тест на коронавирус в международных аэропортах кипрских городов Ларнака или Пафос, который также должен показать отрицательную реакцию. 

Теги
КипрРоссияПандемия COVID-19
ОП РФ 2 апреля рассмотрит вопрос о лишении статуса члена ОНК Москвы Марины Литвинович
Читать полностью