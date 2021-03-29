Минздрав Кипра официально перевел Россию в число стран, откуда можно приезжать туристам

Об этом свидетельствует еженедельно обновляемый реестр деления Минздравом государств по группам в зависимости от складывающейся в них эпидемической ситуации, новая версия которого была опубликована в понедельник.

В этом реестре РФ впервые занесена в "красную группу" государств. Пассажиры из этих стран могут избежать обязательного двухнедельного карантина, если дважды успешно пройдут проверку на отсутствие у них нового коронавируса. Туристам Им необходимо иметь на руках свидетельство об отрицательном результате теста на эту инфекцию, который был сдан в сертифицированной лаборатории в России не ранее, чем за 72 часа до вылета, а затем пройти за свой счет еще один тест на коронавирус в международных аэропортах кипрских городов Ларнака или Пафос, который также должен показать отрицательную реакцию.