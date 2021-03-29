Испания продлила ограничения на несущественные поездки в страну до 30 апреля

МАДРИД, 29 марта. /ТАСС/. Власти Испании одобрили продление временных ограничений на несущественные поездки в королевство до 30 апреля текущего года из-за распространения коронавируса. Об этом говорится в документе, опубликованном в понедельник в официальном правительственном вестнике.

Речь идет о гражданах государств, которые не входят в состав Евросоюза или в Шенгенскую зону. В указе властей Испании говорится, что продление ограничений обусловлено кризисом в области здравоохранения, вызванным COVID-19. Одновременно с этим власти королевства решили отменить со вторника ограничения на доступ по суше в Шенгенскую зону через контрольно-пропускной пункт на границе с Гибралтаром.

С начала распространения коронавируса в Испании было выявлено более 3,25 млн случаев заражения, свыше 75 тыс. пациентов умерли. В конце октября правительство Испании вновь ввело в стране режим повышенной готовности, действие которого продлено до мая текущего года. 27 декабря в королевстве началась кампания по вакцинации.