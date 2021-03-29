Минтруд уточнил требования к имуществу для назначения выплат на детей от 3 до 7 лет

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Доли в собственности менее одной трети учитываться при назначении выплат на детей от трех до семи лет не будут. Кроме того, для участков в сельских поселениях максимальная совокупная площадь увеличена до 1 гектара, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда в понедельник.

"Проект постановления доработан с учетом предложений общественного совета. Уточнены требования к имуществу. Доли в собственности меньше одной трети учитываться не будут, а для участков в сельских поселениях максимальная совокупная площадь увеличена до 1 гектара. Это делается для того, чтобы учесть все возможные жизненные ситуации, с которыми могла столкнуться семья, оказавшаяся в трудной жизненной ситуации", - рассказали в министерстве.

Кроме того, по предложению членов общественного совета увеличены сроки на предоставление дополнительных сведений. Если в первой редакции гражданину отводилось пять дней, чтобы дать дополнительные данные, то теперь срок увеличен до 10 дней.

Новый механизм выплат

С 1 июня 2020 года семьи с детьми от трех до семи лет включительно получают выплаты на детей в размере половины регионального прожиточного минимума на каждого ребенка этого возраста, если среднедушевой доход семьи меньше одного регионального прожиточного минимума на человека. Средний размер пособия по стране составляет 5,5 тыс. рублей. Всего такие пособия в 2020 году были назначены для 4,7 млн детей.

В 2021 году Минтруд разработал новый механизм назначения выплат для обеспечения максимальной адресности помощи, в соответствии с которым размер выплаты будет варьироваться в зависимости от доходов семьи. Так, выплаты будут составлять 50% от прожиточного минимума (ПМ), 75% от ПМ и 100% от ПМ, исходя из того, сколько семье не хватает для выхода из бедности.

Чтобы выплаты получили действительно те семьи, которые в них нуждаются, при определении уровня доходов будут учитываться не только прямые доходы, но и недвижимое и движимое имущество, в том числе дачи, гаражи, мотоциклы, пенсии, стипендии, алименты, доходы самозанятых и от предпринимательской деятельности. Сбережения в банковских вкладах также учитываются при расчете нуждаемости.

При этом как отметили в министерстве, те граждане, кому выплата была назначена, но по новым критериям не попадающие под категорию нуждающихся, продолжат получать ее в течение 12 месяцев с момента назначения в прежнем объеме, то есть 50% от прожиточного минимума.