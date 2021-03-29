Новым генсеком Amnesty International стала экс-спецдокладчик ООН Агнес Калламар

ЛОНДОН, 29 марта. /ТАСС/. Француженка Агнес Калламар, до недавнего времени работавшая специальным докладчиком ООН по вопросу внесудебных казней, назначена новым генеральным секретарем правозащитной организации Amnesty International. Об этом говорится в обнародованном в понедельник заявлении неправительственной организации со штаб-квартирой в Лондоне.

"Во времена, когда права человека находятся под беспрецедентной угрозой по всему миру, Калламар возглавит и вдохновит всю организацию, чтобы противостоять предстоящим вызовам. Ее острый ум вместе с большим опытом работы в сфере прав человека и мужеством позволяют ей встать во главе нашего движения. Мы рады, что она приняла этот вызов, чтобы вывести нас на новый уровень", - заявила председатель международного совета Amnesty International Сара Бимиш.

Отмечается, что полномочия Калламар на новом посту рассчитаны на четыре года. В этом качестве она сменит нидерландку Джули Верхаар, которая временно исполняла обязанности генсека с конца 2020 года после ухода южноафриканца Куми Найду по состоянию здоровья.

Работая спецдокладчиком ООН по внесудебным казням, Калламар расследовала ряд резонансных дел, в том числе убийство саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Кроме того, она занималась ситуацией вокруг Алексея Навального.