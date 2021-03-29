"Красную" зону карантина установили в Киеве и 10 областях Украины

КИЕВ, 29 марта. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Украины обновило перечень "красных" зон с максимальным уровнем эпидемической опасности, добавив в него Черниговскую область, где с понедельника действуют строгие ограничения. Об этом говорится в опубликованных новых данных министерства.

Таким образом, "красный" уровень объявлен в Киеве и 10 областях: Житомирской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Сумской, Черниговской и Черновицкой. "Оранжевый" уровень эпидемической опасности установлен на территории Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Луганской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской областей. "Желтой" по-прежнему остается только одна область - Херсонская.

Ситуация с коронавирусом

Общее число инфицированных за время пандемии на Украине достигло 1 652 409, выздоровели 1 303 500 человек, 32 132 умерли. Притом в стране привито лишь 198 465 человек, в том числе за минувшие сутки - 1 585. За время пандемии сделано более 8 млн ПЦР-тестов, охват населения тестированием составляет около 19%.

О том, что карантинные ограничения на Украине будут действовать до конца текущего года, заявил в пятницу министр здравоохранения страны Максим Степанов. По его словам, ситуация с коронавирусом в стране будет ухудшаться еще в течение нескольких недель, что вызвано распространением более агрессивного британского штамма коронавируса. В ближайшие две - три недели, как сказал министр, прогнозируется рост новых случаев до 25 тыс. в сутки.

До 30 апреля на Украине объявлен режим чрезвычайной ситуации и общий карантин. С 24 февраля был возобновлен так называемый адаптивный карантин, при котором регионы поделены на зоны в зависимости от уровня эпидемической опасности.

Вакцинация в стране осуществляется произведенным в Индии препаратом Covishield, разработанным компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. В минувший четверг на Украину прибыла первая партия вакцины CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech в количестве 215 тыс. доз. В стране, кроме этих двух вакцин от коронавируса, зарегистрирована еще и американская Pfizer. От российского препарата "Спутник V" Украина отказалась.