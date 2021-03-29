СМИ: сотрудники министерств Японии приостановили использование мессенджера LINE

ТОКИО, 29 марта. /ТАСС/. Сотрудники всех министерств Японии временно приостановили использование японского мессенджера LINE для передачи конфиденциальной информации в связи с тем, что личные данные пользователей приложения на протяжении долгого времени были доступны китайской компании. Об этом в понедельник сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что в ближайшее время представители соответствующих ведомств сформируют рабочую группу для выработки подхода к использованию LINE.

Скандал вокруг мессенджера разгорелся в середине марта, когда стало известно, что личные данные его пользователей были доступны китайской компании, которая занималась обслуживанием приложения. С 2018 года менеджмент LINE был передан на аутсорсинг китайской компании. Неназываемая компания из КНР имела доступ к личным данным пользователей, включая имена, адреса почтовых ящиков и телефонные номера, а также к передаваемым пользователями фотографиям. В то же время указывается, что соответствующие данные хранились на расположенных на территории Японии серверах. В прошлом месяце доступ к соответствующим данным для китайской компании был закрыт.

В Японии мессенджером LINE пользуются около 86 млн человек. Владелец приложения японская компания Z Holdings пообещала создать специальный комитет для проведения внутренней проверки. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като уже отметил, что правительство изучит сложившуюся ситуацию, после чего будет принято решение о том, продолжат ли японские ведомства пользоваться услугами мессенджера. В LINE есть официальные аккаунты большинства министерств, включая канцелярии премьер-министра Японии, через которые происходит информирование местного населения.