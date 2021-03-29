Под Калининградом нашли останки 25 красноармейцев, погибших в годы войны

КАЛИНИНГРАД, 29 марта. /ТАСС/. Останки, предположительно, 25 красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, нашли на территории поселка Нивенское в Багратионовском районе Калининградской области при проведении земляных работ. Следственные органы начали проверку для установления точной даты захоронения, сообщила журналистам в понедельник старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ Наталья Гацко.

"24 марта в ходе проведения земляных работ на территории поселка Нивенское Багратионовского района рабочими обнаружены костные человеческие останки и фрагменты армейского обмундирования. По данным представителей поискового объединения "Совесть" и участников регионального отделения поискового движения России, которые проводили эксгумацию, останки принадлежат 25 бойцам Красной Армии, павшим во время Великой Отечественной войны в ходе Восточно-Прусской операции на подступах к Кенигсбергу", - сообщила Гацко.

Она добавила, что в одном из захоронений обнаружена медаль "За боевые заслуги". По ее номеру следователи регионального управления СК устанавливают личность бойца, которому принадлежала награда, а также его родственников. По факту обнаружения останков начата доследственная проверка. Назначены медико-криминалистические судебные экспертизы для установления точного срока давности захоронения, добавила представитель управления.

Сотрудники следственного управления СК России по Калининградской области активно сотрудничают с поисковыми движениями, оказывая содействие в процессе раскопок и процедуре перезахоронения.