Премию "За верность науке" в 2021 году вручат по 10 номинациям

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Экспертный совет выберет лауреатов по 10 номинациям всероссийской премии "За верность науке" в 2021 году. Об этом в понедельник сообщила заместитель министра науки и высшего образования РФ Елена Дружинина в ходе заседания оргкомитета премии.

"Год науки и технологий станет главный лейтмотивом премии в этом году. Список номинаций и специальных премий был составлен с оглядкой на план мероприятий года и с учётом того, какую амбициозную задачу по популяризации достижений российской науки и технологий мы перед собой ставим. В этом году предлагается десять номинаций", - сказала Дружинина.

Первая номинация, по ее словам, это лучшее научно-популярное СМИ. Включает четыре подноминации: программа о науке на радио, о науке на ТВ, лучшее периодическое издание о науке, электронное СМИ о науке.

Следующие номинации: лучший научно-просветительский проект года, лучший проект о науке среди зарегистрированных СМИ и в социальных сетях (не СМИ). Также предусмотрена и специальная премия за вклад в популяризацию науки и технологий. Она включает две комбинации: за вклад в популяризацию науки и технологий среди ученых, журналистов, преподавателей и общественных деятелей, а также за вклад в популяризацию науки и технологий среди молодых ученых.

Три специальные номинации: просветительские проекты, посвященные Стратегии научно-технологического развития РФ, лучший проект, направленный на защиту исторической правды, лучший проект по освещению Года науки и технологий в России.

Также в этом году будут вручены три специальных приза: за популяризацию нацпроекта "Наука и Университеты", за популяризацию атомной отрасли, за популяризацию космической отрасли.

Отборочные туры

По словам Дружининой, отбор заявок в этом году увеличен - он продлится всю весну и лето. Голосование за проекты пройдет в два этапа, первый отборочный тур продлится с 3 сентября по 10 октября. В каждой номинации экспертному совету премии предстоит отобрать по пять проектов.

"Финальный отборочный тур пройдет с 18 по 31 октября. Торжественная церемония награждения запланирована на 10 ноября, Всемирный день науки. Планируется, что более 500 заявок будут представлены в номинациях", - добавила замминистра.

Состав экспертного совета премии, как отмечают в министерстве, в этом году расширен (не менее 40 человек). В него вошли известные ученые, лауреаты предыдущих лет, представители СМИ и государственных органов власти, ведущих российских образовательных организаций высшего образования и научно-исследовательских институтов.

О премии

Всероссийская премия "За верность науке" учреждена Минобрнауки РФ в 2014 году с целью поощрения популяризаторов, журналистов, ученых и представителей бизнеса, сделавших важный вклад в развитие российской науки и ее освещение. Цель проведения премии "За верность науке" - выявление и поддержка проектов, направленных на популяризацию научных достижений, повышение престижа профессиональной научной деятельности в России и развитие профессиональной научной коммуникации.

В прошлом году были выбраны победители по 11 номинациям, специальными номинациями являлись "Лучшая научная редакция", "Лучший медийный проект по нацпроекту "Наука" и "Студенческий медиапроект о науке".