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Пандемия COVID-19

В ЕК заявили, что 70% населения Евросоюза могут привить от COVID-19 к середине июля

По словам вице-председателя Еврокомиссии Маргаритиса Схинаса, в США планируют объявить о достижении иммунитета 4 июля

МАДРИД, 29 марта. /ТАСС/. Вице-председатель Еврокомиссии (ЕК) Маргаритис Схинас полагает, что 70% населения Евросоюза может быть привито от коронавируса к середине июля текущего года. Соответствующее заявление он сделал в понедельник в ходе мероприятия, организованного испанской газетой El Pais.

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"Я надеюсь, что целью [по вакцинации 70% населения ЕС] будет не конец лета, а [цель будет достигнута] в течение лета", - сказал Схинас. По его словам, "американцы планируют объявить [о достижении] иммунитета 4 июля", ко Дню независимости США. "А мы можем сделать это 14 июля, в очень европейскую и выдающуюся дату - День взятия Бастилии", - уточнил Схинас.

На данный момент в ЕС одобрены четыре вакцины: разработка консорциума BioNTech - Pfizer, препарат от американской компании Moderna, вакцина британско-шведской фирмы AstraZeneca и препарат компании Janssen.

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