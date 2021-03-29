Песков: случаев привлечения зарубежных врачей к лечению заключенных учреждений ФСИН нет

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в России не было прецедентов предоставления для иностранных врачей доступа к лечению заключенных в российских колониях. Таким образом он прокомментировал предложения разрешить немецким врачам, которые следили за здоровьем заключенного Алексея Навального, доступ к нему.

"Еще раз повторяю: это не наш вопрос, мы не будем его комментировать. Мне неизвестны случаи, когда в учреждениях ФСИН и в колониях привлекали зарубежных врачей. Я не знаю, что такие прецеденты были", - сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что все вопросы по этой теме стоит адресовать в Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН). При этом он не согласился с тем, что вопрос здоровья Навального имеет какие-то международные аспекты.

Ранее члены Общественной наблюдательной комиссии Владимирской области отреагировали на жалобу Алексея Навального о якобы некачественном медицинском обслуживании и посетили исправительную колонию №2, чтобы проследить за обеспечением заключенного медикаментами. Адвокат Ольга Михайлова после посещения Навального в колонии сообщила ТАСС о том, что заключенный испытывает сильные боли в спине и не может наступать на одну ногу. По данным регионального УФСИН, плановое медобследование Навального показало удовлетворительное состояние его здоровья.