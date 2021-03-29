ВОЗ не исключает ни одну из гипотез происхождения коронавируса

ЖЕНЕВА, 29 марта. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не исключает ни одну из существующих гипотез, касающихся происхождения коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Все гипотезы находятся на столе", - отметил он, добавив, что "необходимы дальнейшие исследования".

Как информировал гендиректор, ВОЗ направила в минувшие выходные в страны-члены организации итоговый доклад, подготовленный миссией экспертов, занимавшихся в январе-феврале в Китае выяснением происхождения коронавируса. По его словам, доклад передан в постоянные представительства государств в Женеве под эмбарго. "Доклад еще не опубликован, он передан странам-членам по их просьбе под эмбарго. Завтра [30 марта] у нас будет брифинг для миссий стран-членов", - пояснил гендиректор.

"Безусловно, после этого брифинга он будет предан гласности, его опубликуют на сайте ВОЗ", - сказал Гебрейесус. После публикации доклада эксперты проведут пресс-конференцию, отметил он.

Выводы экспертов

Коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через промежуточное звено. При этом утечка из лаборатории "крайне маловероятна", говорится в проекте финального отчета ВОЗ и Китая, с которым ознакомилось в понедельник агентство Associated Press. Оно получило черновой вариант от находящегося в Женеве дипломата, который представляет одну из стран, входящих в ВОЗ.

В докладе представлено четыре возможных сценария передачи коронавируса человеку в порядке степени вероятности. По оценкам специалистов, "вероятно" или "очень вероятно", что передача произошла от летучих мышей к людям через какое-то другое животное. При этом заражение напрямую через летучих мышей оценивается как просто "вероятное". Также возможен, но с низкой степенью вероятности, сценарий инфицирования через продукты. Отмечается, что ближайший родственник вызвавшего пандемию коронавируса обнаружен у летучих мышей, однако "эволюционная дистанция между этими вирусами летучих мышей и SARS-CoV-2 оценивается в несколько десятилетий, [так что] предполагается [наличие] промежуточного звена". В отчете указывается, что очень похожие вирусы были найдены у панголинов, но этой инфекции также подвержены норки и кошки, так что переносчиками могли выступить и они.

Выводы подготовлены на основании визита группы международных специалистов ВОЗ в Ухань. Они прибыли туда для изучения происхождения коронавируса нового типа 14 января. На итоговой пресс-конференции 9 февраля представители международной группы заявили, что какого-либо серьезного прорыва им достичь не удалось, однако в ходе совместной работы с коллегами из КНР они смогли определить основные гипотезы появления вируса. Наиболее вероятная версия, по словам специалистов, заключается в том, что вирус передался от диких животных через промежуточное звено. Публикация доклада экспертов изначально планировалась на февраль, но откладывалась несколько раз.