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Пандемия COVID-19

Минздрав: около миллиона вакцинированных от COVID-19 в России ведут дневники наблюдения

Каждый случай побочных действий, о которых сообщается в дневниках, расследуется, рассказал замглавы ведомства

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Дневники самонаблюдения в России ведут около миллиона человек, сделавших прививку от коронавируса. На основании этих данных Минздрав РФ ведет мониторинг безопасности и эффективности вакцин, сообщил в понедельник журналистам замминистра здравоохранения РФ Сергей Глаголев.

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"Минздрав России ведет постоянный мониторинг безопасности и эффективности всех российских вакцин от коронавируса. Мы получаем эти данные в рамках беспрецедентной программы поствакцинального наблюдения: уже миллион граждан, прошедших вакцинацию, сегодня ведут онлайн-дневники самонаблюдения", - сказал он.

Глаголев пояснил, что медики обязаны передавать информацию о каждой нежелательной реакции после вакцинации. По его словам, каждый случай побочных действий расследуется. "Мониторинг идет, в том числе в рамках третьей фазы клинических исследований вакцин "Спутник V" и "Эпиваккорона". Аналогичную работу мы будем вести по вакцине "Ковивак" - после начала третьей фазы исследований по ней", - добавил он.

Глаголев подчеркнул, что текущие данные мониторинга подтверждают эффективность и безопасность всех зарегистрированных в России вакцин от коронавируса. Замминистра также напомнил, что сделавшим прививку от коронавируса следует продолжать носить маски, мыть руки, соблюдать социальную дистанцию - по крайней мере на протяжении трех недель после введения второго компонента вакцины. "Это время требуется для выработки стойкого иммунитета к возбудителю. В особенности это значимо для лиц старшего возраста, поскольку иммунитет у них может формироваться медленнее", - заключил он.

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