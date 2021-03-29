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Пандемия COVID-19

В ВОЗ заявили, что неравномерное распределение вакцин от коронавируса разрушает экономику

По словам главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейесуса, 36 стран до сих пор не получили ни одной дозы вакцины

ЖЕНЕВА, 29 марта. /ТАСС/. Непропорциональное распределение вакцин от коронавируса в мире разрушительно сказывается на экономике. С таким заявлением в понедельник выступил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время видеоконференции по вакцинации в мире, организованной в Абу-Даби.

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"Разрыв в количестве прививок в богатых странах и [вакцинации] через COVAX увеличивается с каждым днем <...> Неравномерное распределение вакцин от коронавируса не только противоречит морали, но и имеет разрушительное воздействие на экономику, - приводит его слова Agence France-Presse. - До тех пор пока вирус будет циркулировать, люди продолжат умирать, в торговле и поездках будут наблюдаться перебои, а восстановление экономики будет отложено".

По словам главы ВОЗ, 36 стран до сих пор не получили ни одной дозы вакцины. Ожидается, что 16 из них получат первые дозы через COVAX в течение следующих двух недель, добавил он.

ВОЗ придает большое значение механизму COVAX, в котором участвуют 190 стран и экономик. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов на душу населения оплачивают приобретение вакцин для государств с менее высокими доходами. Согласно планам, в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцин от коронавируса.

Теги
Тедрос Аданом ГебрейесусПандемия COVID-19
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