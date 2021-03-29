Врио губернатора Мельниченко раскритиковал мэра Пензы за уборку и благоустройство города

ПЕНЗА, 29 марта. /ТАСС/. Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко подверг критике мэра Пензы Андрея Лузгина за уборку и благоустройство города во время совещания в правительстве региона, которое прошло в понедельник.

"Весь травматизм, который произошел в течение зимы в Пензе, - это результат вашей работы, - обратился Мельниченко к Лузгину. - Вы не убираете город, не содержите его в надлежащем порядке. Мы вас укрепим кадрами в ближайшее время, предложим кандидатуру заместителя по ЖКХ, который будет заниматься благоустройством города. Но я бы вас попросил лично взять на контроль все вопросы благоустройства".

По словам Мельниченко, в воскресенье он вместе со спикером Законодательного собрания Валерием Лидиным посетил Новозападное кладбище, чтобы возложить цветы на могилы бывших руководителей региона, и остался не удовлетворен уборкой кладбища. "Там абсолютно ничего не чищено, лед, люди идут к могилам, спотыкаются, падают", - сказал Мельниченко, поручив сменить директора МУПа, который занимается благоустройством кладбища.

Мельниченко также предложил мэру обратиться за помощью к экс-главе администрации Пензы в 1992-2004 годах Александру Калашникову, который возглавил группу внештатных советников врио губернатора. "При Александре Серафимовиче все убиралось - и улицы, и дворы, все находилось в надлежащем состоянии. Я не понимаю, почему в годы кризиса это было, а в годы изобилия этого нет", - добавил Мельниченко.

В пятницу президент России Владимир Путин назначил Мельниченко, занимавшего должность сенатора от Пензенской области, врио губернатора региона. На этом посту Мельниченко сменил Ивана Белозерцева, который был отстранен от должности в связи с утратой доверия президента.